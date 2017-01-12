Sevmek Güzel Meslek Reis" Sergisi Açıldı

Merhum Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerinin de yer aldığı "Sevmek Güzel Meslek Reis" isimli retrospektif sergisi sanatseverlerle buluştu.
Folkart Gallery'de açılan ve çeşitli sanat dallarında 200 eserin yer aldığı serginin açılışına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Yazar Doğan Hızlan, Tiyatro Sanatçısı Tamer Levent ve Rahmi Eyüboğlu ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Serginin açılış töreninde sunuculuğu tiyatrocu Volkan Severcan yaptı.
Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, açılışta yaptığı konuşmada, sanatsal güzelliklere, en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini belirterek, "Bugünlerde, güzel Türkiye'mize ve gelecek günlere inancımızı, kardeşliğimizi, birliğimizi, her zamankinden daha çok önde tutmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Eserleri sergilenen Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 'yüreğimizin kapılarını sonuna kadar açma' zamanıdır." dizesini aktaran Sancak, toplumun dimdik ayakta durması gerektiğine işaret ederek, "Güzel şehrimiz İzmir'de, çok yakınımızda yaşanan elim bir terör saldırısı ile sarsıldık. Bu vesile ile bir kere daha kahraman polisimiz Fethi Sekin'e ve tüm şehitlerimize, Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.
"Son resmini yaparken dedeme boyalarını ben taşırdım."
Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun torunu Rahmi Eyüboğlu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de Türkiye'nin en büyük Bedri Rahmi sergisini açtıklarını söyledi.
İzmirlilerin sergiye olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Eyüboğlu, şöyle konuştu:
"Resimlerin çoğu benim koleksiyonumdan gelen işler ancak burada özellikle yer alan dedemin son resminin bende yeri farklıdır. Son resmini evde hasta halde yaparken dedeme boyaları ben taşırdım. Vefat edince o resmi bitirmek nasip olmadı. Dolayısıyla o resimle benim aramda farklı bir bağ ve ilişki var."
Sanatseverler, 12 Mart'a kadar Folkart Gallery'de açık kalacak sergiyi ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.
Sevmek Güzel Meslek Reis" Sergisi Açıldı
Merhum Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerinin de yer aldığı "Sevmek Güzel Meslek Reis" isimli retrospektif sergisi sanatseverlerle buluştu.
Merhum Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerinin de yer aldığı "Sevmek Güzel Meslek Reis" isimli retrospektif sergisi sanatseverlerle buluştu.