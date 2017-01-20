Seviye Tespit Sınavı'nın Tarihleri Belirlendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) Gazi Üniversitesince 24 Mart ve 8 Eylül'de iki dönem halinde yapılacağını bildirdi.



YÖK'ten yapılan açıklamada, STS'nin ilkbahar dönemi başvurularının 23 Ocak-3 Şubat, sonbahar dönemi müracaatlarının ise 15-26 Mayıs'ta Gazi Üniversitesi web sitesi üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.



İlkbahar dönemi STS'nin 24 Mart, sonbahar dönemi STS'nin ise 8 Eylül'de yapılacağı kaydedilen açıklamada, adayların güncellenen STS Kılavuzu'nu kontrol etmeleri istendi.