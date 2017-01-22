Öğretmen ve öğrenci arasındaki olayları konu eden oyun "Sevimli Soytarılar Okulda" Replik Sanat Sahnesi'nde...



Oyun Adı: "Sevimli Soytarılar Okulda"



Yöneten: Orkun Yılmaz



Yapım: Barış Fındık- Tiyatro Replik



Oynayanlar: Ata Çağdaş Yıldırım, Müge Bozkurt, Sertaç Arı



Dekor Uygulama: Adnan Aydemir



Kostüm Uygulama: Saadet Çelik



Fotoğraflar: Cengiz Uzun



Sevimli Soytarılar Okulda, uluslar arası çocuk tiyatrosunun bir klasiği sayılıyor. Ulusal ve uluslar arası düzeyde sahnelenmiş olan oyun tüm dünyaca tanınıyor. Bir öğretmen ve soytarılık yapan öğrencileri karşı karşıya... Öğrenciler söz dinlemezler, kendi istedikleri gibi davranırlar ve böylece her ders tam bir curcunaya dönüşür.



Üç farklı karakterin eğlenceli öyküsü çocukları adeta büyülüyor. İnteraktif oyun olma özelliği ile çocukların oyuna dahil oldukları "Sevimli Soytarılar Okulda" adlı oyun çocukların eğlenerek öğrendikleri bir gösteri haline dönüşüyor.