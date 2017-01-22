Öğretmen ve öğrenci arasındaki olayları konu eden oyun "Sevimli Soytarılar Okulda" Replik Sanat Sahnesi'nde...
Oyun Adı: "Sevimli Soytarılar Okulda"
Yöneten: Orkun Yılmaz
Yapım: Barış Fındık- Tiyatro Replik
Oynayanlar: Ata Çağdaş Yıldırım, Müge Bozkurt, Sertaç Arı
Dekor Uygulama: Adnan Aydemir
Kostüm Uygulama: Saadet Çelik
Fotoğraflar: Cengiz Uzun
Sevimli Soytarılar Okulda, uluslar arası çocuk tiyatrosunun bir klasiği sayılıyor. Ulusal ve uluslar arası düzeyde sahnelenmiş olan oyun tüm dünyaca tanınıyor. Bir öğretmen ve soytarılık yapan öğrencileri karşı karşıya... Öğrenciler söz dinlemezler, kendi istedikleri gibi davranırlar ve böylece her ders tam bir curcunaya dönüşür.
Üç farklı karakterin eğlenceli öyküsü çocukları adeta büyülüyor. İnteraktif oyun olma özelliği ile çocukların oyuna dahil oldukları "Sevimli Soytarılar Okulda" adlı oyun çocukların eğlenerek öğrendikleri bir gösteri haline dönüşüyor.
Sevimli Soytarılar Okulda
Öğretmen ve öğrenci arasındaki olayları konu eden oyun "Sevimli Soytarılar Okulda" Replik Sanat Sahnesi'nde.
Öğretmen ve öğrenci arasındaki olayları konu eden oyun "Sevimli Soytarılar Okulda" Replik Sanat Sahnesi'nde...