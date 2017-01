Sevimli Köpek Yogi Bebeğe Böyle Kalkan Oldu

Mehmet AKTARAN İSTANBUL DHA



Almanya Berlin'de yaşayan gurbetçi müzisyen Nuri Köşker, İstanbul'da bir annenin 40 günlük bebeğini denize atmasıyla ilgili izlediği haberlerden etkilenerek sevimli köpeği Yogi nin 2 aylık torununu korumasını içeren görüntüler çekti. Sosyal medyadan paylaştığı görüntüler oldukça ilgi gören Nuri Köşker, DHA'ya açıklamalarda bulundu.



Berlin'de 43 yıldır yaşayan 49 yaşındaki müzisyen Nuri Köşker, İstanbul Fatih'te geçen hafta Fatma.K. adında bir kadının 40 günlük bebeğine kurusıkı tabanca ile ateş ettikten sonra denize attığıyla ilgili izlediği haberlerden etkilendi. Bunun üzerine Nuri Köşker, 6 yaşındaki Yogi adlı köpeğinin, kendi adını taşıyan 2 aylık torunu Nuri Köşker'i nasıl koruduğunu gösteren görüntü çektirdi. Kızı Zeynep Köşker tarafından çekilen ve Nuri Köşker'in, sosyal medyada paylaştığı bu görüntüler yoğun ilgi gördü.



Nuri Köşker'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, Köpek bile çocuğa kıymıyor, bakın dikkat edin. dedikten sonra Yogi vurayım mı diyerek bebeğe doğru eliyle hamle yapıyor, her seferinde Yogi bebeği korumak için atılıyor. Bu sefer terliği kaldırıp bebeğe vuracakmış gibi yapan Nuri Nuri Köşker'e Yogi daha şiddetli bir tepki gösterip kucağına atılıyor. Terliği bırakınca ise Yogi Köşker'e sarılıp onu seviyor. Bunun üzerine Nuri Köşker, Gördünüz hayvan bile şiddete karşı diyor.



Gurbetçi vatandaşlar tarafından tanınan ve klipleri bulunan Nuri Köşker DHA'ya yaptığı açıklamada, Çocuklara yapılan şiddete artık dayanamadım. Nasıl olur da bir anne 40 günlük bir bebeğe kurusıkı sıkıp daha sonra onu denize atıyor. Bu insanlık dışı bir şeydir. Görüntülerde izlediğiniz benim torunumdu. Küçük bir bebeği nasıl koruyor ve bana 'yapma' diyor. O ses tonlarının hepsi sadece çığlıktı. Ben terliği bırakıp 'Tamam bir şey yapmayacağım' deyince bani öpüp teşekkür ediyor. Bu yapmış olduğum bir şov değil, bir gerçek. Torunum çocuk odasında ağladığında hemen yatağın başına koşuyor sonra yanımıza gelip bizi çağırıyor. Bunu paylaştıktan sonra çok kişi yorum yazdı, hepsine teşekkür ediyorum. diye konuştu.