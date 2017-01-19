Sevilen Sanatçı Gökhan Güney, Başkan Savaş'ı Ziyaret Etti

Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin hayatımızın birer parçası olduğunu, sanatın her dalının Hatay'da var olması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Savaş, değerli sanatçılarımızın katkılarıyla Hatay'ın sanat ve kültür şehri olması yolunda büyük mesafeler kat ettiklerini belirtti.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette şehrimize yapılan hizmetleri yakından takip ettiğini belirten ve memnuniyetini dile getiren sevilen sanatçı Güney, Hatay'ın tüm ilçelerine ayrım yapmadan hizmet götürülmesini, kültür ve sanatsal faaliyetlere yer verilmesi hususunda hemşehrilerine sağladığı desteklerden dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş'a teşekkür etti.



