Sevilay Şenol kimdir? FOX konuğu Prof. DR. Sevilay Şenol kaç yaşında, aslen nereli?

12 Mayıs Hemşireler Günü sebebiyle FOX İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Sevilay Şenol kimdir? FOX konuğu Prof. DR. Sevilay Şenol kaç yaşında, aslen nereli?

12 Mayıs Hemşireler Günü sebebiyle FOX İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Sevilay Şenol kimdir? FOX konuğu Prof. DR. Sevilay Şenol kaç yaşında, aslen nereli?

SEVİLAY ŞENOL KİMDİR?

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Sevilay Şenol kimdir? Prof.Dr. Sevilay Şenol, 2005 yılından beri belirli dönemlerde Türk Hemşireler Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olup, halen yönetim kurulu üyesidir. İlköğretim ve ortaöğretimini Mersin, Liseyi ise Çukurova Üniversitesi Sağlık Meslek lisesinde bitirdi.