Sevgiye Dair Her Şey Kanyon'da!

80'ler, 90'lar ve günümüz parçalarından hazırlanan geniş bir repertuarın yanı sıra Zuhal Olcay'ın seslendireceği birbirinden güzel, sevgi dolu şarkılar ve şiirlerle Kanyon misafirleri hafızalardan silinmeyen bir akşam yaşayacak.

Her zaman hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Kanyon, sevgi dolu bir konser için herkesi hep birlikte şarkı söylemeye davet ediyor. Kanyon, ünlü müzik adamı Aykut Gürel & Friends'in, en romantik, en sıcak ve en içten şarkılarına, Türkiye'nin en değerli oyuncu ve şarkıcılarından Zuhal Olcay'ın buğulu sesi ve şiirlerinin de eşlik edeceği bu özel konser ile Kanyon misafirleri için tadına doyulmaz bir müzik ve şiir dinletisi sunuyor.

10 Şubat, Cuma günü Kanyon etkinlik alanında gerçekleştirilecek bu özel konser, 80'ler, 90'lar ve günümüz şarkılarından oluşan romantik bir repertuar ile sizlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Samimi sözleri ve büyülü melodileri ile sevgi dolu müziği dinlemek, birlikte aşk şarkıları söylemek için 10 Şubat 2017 Cuma günü, Kanyon'da, saat 19: 00- 20:00 saatleri arasında gerçekleşecek bu konseri kaçırmayın.

