Sevgilisini Öldüren Genç de Kurtarılamadı

ADANA'da kendisini terk eden sevgilisi 42 yaşındaki Fatma Taş'ı öldürüp, kızı 22 yaşındaki Gizem Taş'ı yaraladıktan sonra kendi başına ateş eden 26 yaşındaki Emre Arıkan tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.



Olay, Merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde 15 Ocak'ta meydana geldi. Emre Arıkan, kendisinden ayrılmak isteyen hemşire sevgilisi Fatma Taş ile konuşmak için evinin önüne gitti. Evin önünde konuşan sevgililer tartışmaya başladı. Arıkan, yanında taşıdığı tabanca ile genç kadına ardından araya giren kızı Gizem Taş'a ateş ettikten sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Fatma Taş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye karşın ertesi gün hayatını kaybetti, yüzünden yaralanan kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. İntihar girişiminde bulunan ve kaldırıldığı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Emre Arıkan, bugün öğle saatlerinde öldü Emre Arıkan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



"GEREKSİZ İNSAN BAŞ AĞRITIR"



Öldürülen Fatma Taş'ın sosyal paylaşım sitesinde 1 Eylül 2016'daki, "Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin insanı al. İsrafın lüzumu yok. Sonra tabaktaki fazla yemek karnını, hayatındaki gereksiz insan da başını ağrıtır" yazılı paylaşımı dikkat çekti. - Adana