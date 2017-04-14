Sevgilisine Kızdı Mahalleyi Taradı

Bahçelievler'de sevgilisine kızan bir kişi etrafa rastgele ateş açtı. Olayda ikisi ağır altı kişi yaralanırken, polis her yerde kızgın aşığı arıyor



Olay, Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, E. A. isimli şahıs sevgilisiyle bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Sevgilisi sokaktan ayrılınca kızgın aşık belinden silahı çıkararak etrafa ateş açmaya başladı. E.A'nın silahından çıkan kurşunlarla ikisi ağır altı kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin kızgın aşığı yakalama çalışmaları devam ediyor. Yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, ambulans yaralılara müdahale ediyor. Başka bir görüntüde ise vatandaşlar panikle kaçışıyor.



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