Sevgilisine Kızdı Caddeyi Savaş Alanına Çevirdi : 2'si Ağır 6 Yaralı (1)
BAHÇELİEVLER'de sevgilisiyle tartışan 21 yaşıındaki saldırgan sokağa çıkıp önüne gelen ateş etti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
BAHÇELİEVLER'de sevgilisiyle tartışan 21 yaşıındaki saldırgan sokağa çıkıp önüne gelen ateş etti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Saldırgan kaçtı. Polis, dün gece 21.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kayıpları karışan Eray Aygün adlı saldırganı yakalamayı çalışıyor. Aygün'ün cezaevilerindeki yoğunluğu ortadan kaldırmaya yönelik olarak çıkarılan infaz yasasından faydanarak cezaevinden çıktığı tespit edildi.