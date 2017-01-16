Sevgilisi Tarafından Vurulan Kadın Hastanede Öldü

Adana'da ayrılmak istediği sevgilisi tarafından kızıyla birlikte tabancayla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra başına ateş ederek ağır yaralanan şahsın hastanedeki tedavisi sürüyor.



Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşinden ayrılan Fatma T. (42), 2 ay önce Emre A. (27) ile tanışarak sevgili oldu. Ancak bir hafta önce Fatma T., Emre A. ile anlaşamadığını söyleyerek ayrılmak istedi. Bu durumu kabullenmeyen Emre A., kadını tehdit etmeye başladı. Dün akşam da kadını takip eden Emre A., kızı Gizem T. (22) ile birlikte oturduğu apartmana girmek üzereyken yanlarına geldi. Kendisinden ayrılmak isteyen Fatma T.'yi ikna etmeye çalışan Emre A., reddedilince belindeki tabancayı çıkartıp ateş etmeye başladı. Bu sırada Gizem T. de annesini korumak için araya girmek isteyince mermi yüzünü sıyırdı. Anne-kız kanlar içinde yerde kalınca, Emre A. başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Apartman sakinleri sesi duyunca hemen sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne, kızı ve Emre A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kızın ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi.



Adana Devlet Hastanesine götürülen Fatma T. yapılan müdahalelere rağmen sabah karşı yaşamını yitirdi. Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılacak.



Durumu ağır olan Emre A.'nın ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor. - ADANA