Sevgilisi ile Kızını Yaralayıp İntihara Kalkıştı

ADANA'da 26 yaşındaki Emre Arıkan, kendisinden ayrılımak isteyen 42 yaşındaki sevgilisi Fatma Taş'ı ve kızı 22 yaşındaki Gizem Taşar'ı tabanca ile yaralayıp, daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Arıkan, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Fatma Taş ile konuşmak için evinin önüne gitti. Barışma isteğini redden Taş ile Arıkan arasında tartışma çıktı. Ayrılığı kabullenmeyen Arıkan, yanında taşıdığı tabanca ile Taş'a ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler Taş'ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Bu sırada annesini Arıkan'dan korumak isteyen Gizem Taşar'ın yüzünü de kurşun sıyırdı. Taş, kanlar içinde yere yığılırken, Arıkan ise tabahcayı başına dayayarak tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla ağır yaralı Fatma Taş, Emre Arıkan ile hafif yaralı Gizem Taşar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden Taş ve Arıkan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu, Taşar'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - Adana