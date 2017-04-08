1900 lerin başında; aşkın, eğlencenin ve keyfin başkenti Paris'de, güzel, çapkın, neşeli bir kadının Amelie'nin ve hayranlarının öyküsü sevgilime göz kulak ol.



Komedinin çok değişik ve hareketli bir türü "fars"ın, yaratıcısı ve usta kalemi Georges Feydau'nun yazdığı sevgilime göz kulak ol, Tiyatro Kedi'nin 2017-2018 sezonunun yeni oyunu.



2 perdelik bu çılgın komediyi sahneye Haldun Dormen koyuyor. Yönetmen yardımcısı Damla Cercisoğlu. reji asistanları İrem Uğural ve Anıl Yülek. İşveli Ameile'yi Aydan Şener, alımlı kontesi Deniz Arcak, şaşkın ve çapkın Marcel'i Bülent Alkış oynuyorlar. Onbir kişilik kadronun diğer kişilerini ise tiyatro dünyamızın kıdemli oyuncuları Ferdi Akarnur, İsmail Düvenci,



Tayfun Yılmaz, Gökhan İçöz, Sadi Özen ile genç yetenekler Gazi Şeker, Efe Yeşilay, Mehmet Baran Erdoğan, Kübra Madak canlandırıyorlar.



Büyük klasik besteci, Jaques Offenbach'nın coşkulu Paris ezgileri ile süslenen oyunun dekor tasarımını Tülin Pural, kostüm tasarımını Günnur Çaras, ses ve Işık tasarımını Özgür Kaan Pural yapıyorlar. Grafik Tasarımı Barış Çantay tarafından yapılan oyunun, afiş ve tanıtım resimleri Mehmet Baran Erdoğan imzası taşıyor. Genel Sanat Yönetmeni Hakan Altıner.







Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : Trump Towers



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Sevgilime Göz Kulak Ol



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır