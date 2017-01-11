Sevgililer Gününde Aşkınıza Teknolojik Dokunuş, Reeder Beşi Bir Yerde!

Sevgililer Günü'nde Reeder'dan 5'i 1 Yerde Akıllı Telefonlar…





Reeder'dan Sevgililer gününe özel kampanya!



Üstün teknik özelliklerle Reeder P11, P11S, P11SE, P11SE Art, P11SE En çok beğenilen telefon serisi modelleri ile sevgilinizin ruhuna hitap ederken, O'nun ihtiyacına en uygun ve en şık modeli bulabilirsiniz. Üstelik çok daha uygun fiyatlara…



Sevgililer Günü'nde Reeder'dan 5'i 1 Yerde Akıllı Telefon

P11





P11 modeli 8 çekirdeğe sahip işlemcisiyle, P11S modeli 10 çekirdek işlemci ve 128GB hafızasıyla P11SE 3GB Ram performansıyla, P11SE Modeli çift arka kamerasıyla, P11SE Maks modeli 4GB RAM ve 64GB dahili hafızasıyla öne çıkıyor.



P11S





14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgiliniz için bir akıllı telefonda en önemli şey performans mı? İşte P11S tam onun istediği akıllı telefon. P11S, 2K ekran, 128 GB dahili hafıza, 4 GB RAM, 10 çekirdek işlemcisi ile 2199 TL'lik fiyatının hakkını fazlasıyla veriyor.



Tasarım harikası P11 sevgilinizin şıklığının önemli bir parçası olacak. Full HD ekran, 3 GB RAM ve 8 çekirdek işlemcisi ile 12'li TL'lik fiyatını da'deyla hak ediyor.



P11SE Art



P11SE Art hediye etmeye ne dersiniz? Üstelik sadece 999 TL!



P11SE MAX





Tüm modellerde olduğu gibi P11SE Üst model özellikleri ve uygun fiyatlarıyla sevgiliniz için şık bir tercih sunuyor. 64 GB hafıza, 4 GB RAM ve uzun batarya ömrü ile P11SE Max 1399 TL'lik etikete sahip.



P11SE





P11SE gri ve altın renk seçenekleriyle sevgilinizi mutlu etmeniz için farklı ve güzel bir alternatif. 3 GB RAM, 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamerası ürünün öne çıkış özellikleri. Üstelik sadece 899 TL!



Reeder, P11 serisinin tüm modellerinde kullandığı parmak izi okuyucusu ile de güvenliği ön planda tutuyor.



O'nun zevki ve onun için uygun sevgililer gününde aşkınıza aşk katacak P11 serisine tüm tekno pazarlar ve firmanın resmi web sitesi reedercomtr üzerinden ulaşabilirsiniz. 14 Şubat'ta sevgilinize bir sürpriz yapıp onu şımartın.



Sevgililer Gününde Aşkınıza Teknolojik Dokunuş, Reeder Beşi Bir Yerde!



Reeder 5'i 1 Yerde, 14 Şubat'ta Reeder'dan Aşkınız Teknolojik Dokunuş, 5 i 1 yerde modeller, Sevgililer gününe özel Fiyatlar!



http://www.teknotalk.com/reeder-besi-bir-yerde-52623/