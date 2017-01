Sevgililer Günü'nde "Lezzetli Hediyeler"

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala herkesin gözü kulağı hediye alternatiflerinde. Lezzetli Buketi yetkilisi Berrak Özen, bu konuya nasıl çözüm bulduklarını anlattı.



"Hemen herkes en güzel, en değerli, en etkileyici ve artık en lezzetli hediyeyi arıyor" diyen Özen, "Teknoloji çağındayız, herkes o kadar yoğun çalışıyor, yaşıyor ki kimseye 24 saat yetmiyor. Bu yüzden de yemeğimizi internet sitelerinden sipariş ediyoruz, kıyafetlerimizi internet sitelerinden alıyoruz, nereye gidilir, nerede gezilir internetten öğreniyoruz. Çünkü internet bir bilgi deryası, kendimiz gezerek arayıp bulabilme, tüm alternatifleri görebilme imkanımızın olmadığı binlerce seçenek bizim bir tık ötemizde. Lezzetli Buketi tam da bu bağlamda müşterinin imdadına yetişiyor" diye konuştu.



Özen konuşmasına şu şekilde devam etti: "Tercihiniz ister en sade, mis kokulu, taptaze kır çiçekleri, ister en gösterişli dünyanın seçkin çiçekleri, isterse kek, kurabiye, çikolata, truffle şeklinde çiçek sepetleri olsun. www.lezzetlibuket.com internet sitesini ziyaret ederek hayal ettiğiniz ya da hayallerinizi zorlayan, aklınızın ucundan bile geçmeyen hediye alternatifleriyle karşılaşacaksınız. En leziz keklerden, kurabiyelerden, çikolatalardan, truffleden ve meyvelerden oluşan lezzetli çiçek aranjmanları şimdi size sadece bir tık uzakta. Sevdiğinize sevginizi ifade etmenin en romantik, en lezzetli hali mis kokulu bir demet çiçek ya da baldan tatlı kucak dolusu lezzetlerse doğru adres Lezzetli Buket olacaktır. Benim sevdiğim her şeyin en güzeline layık diyenler ve hediyenin bir tık daha görkemlisini sevenler için Sukulent ve Terrarium gibi hediye seçenekleriyle sevgilinize mini bir lezzet bahçesi sunabilirsiniz. Dünyadaki her şey değişirken hediyeler neden değişmesin, hele bir de Sevgililer Günü bu kadar yaklaşmışken biraz farklı olmakta, bir tık daha sıra dışı hediyeler seçmekte fayda var".



Lezzetli Buket'te Sevgililer Günü'ne özel neler var?



"Sevgilinin gözüne, gönlüme girmenin, oradaki yerini sağlamlaştırmanın anahtarı Sevgililer Günü sürprizinde olabilir" diyen Özen, "En güzel sevgiliye özel, içinde sizden mesajlar barındıran en tatlı kurabiyeler, çikolatalar soğutmalı özel araçlarla istediğiniz adrese teslim ediliyor. Love Tessy, Pinky, Juliet, Love Heart, Shery, NicePinky, MyLove ve çok daha fazlası sadece en kıymetli sevgiliye özel lezzetli sepetlerden bazıları. İşte bu hediyelerin içeriği tamamen çikolatalardan, keklerden, kurabiyelerden yapılmış güller ve çeşit çeşit çiçekler. Lezzet buketlerinde çikolata soslarına batırılmış muzlar, çilekler, çikolataya doymuş kekler, kurabiyeler, kalp formunda eşsiz lezzetler sevgilinizin kalbini bir kez daha çalacak" dedi.



Lezzetli Buket kimlere, nerelere hizmet veriyor?



Lezzetli Buket'in şimdilik Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gebze, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mersin ve Muğla'da üretim yatığını belirten Özen, "Ancak hızla genişleyen hizmet ağıyla çok yakın zamanda diğer illere de şube açacaktır. Lezzetli Buket'tin şubesinin bulunduğu illerden sipariş verdiğinizde aynı gün üretim ve teslimat olanağı sunuluyor. Fakat Türkiye'nin her noktasına hizmet sunan Lezzetli Buket 24-48 saatlik bir zaman dilimi içinde lezzetli buketlerinizi, taze çiçeklerinizi kapınıza getiriyor. Sıra dışı bir hediye bulmak için karda, kışta mağaza mağaza dolaşmak, sadece kendi çevremizde hemen herkeste gördüğümüz klasikleşen hediyelerden birini seçmek istemiyorsanız ufkunuzu genişletecek hediye alternatifleri Lezzetli Buket'te sizi bekliyor. En farklı ve en leziz hediyeler için evinizin, ofisinizin konforunda telefondan ya da internetten sipariş verebiliyorsunuz. Hele bir de Vodafone üyesiyseniz bu hizmeti çok daha cazip ücretler ve kampanyalarla alabilirsiniz. Dilediğiniz gün, dilediğiniz saatte, dilediğiniz adrese zahmetsizce ulaştırabileceğiniz lezzet harikaları sevdiğinizin gönlünü yeniden çalmaya aday" ifadelerini kullandı.



Lezzetli Buket'te herkes için bir hediye bulmak mümkün



Özen son olarak, "Lezzetli Buket internet sitesini ziyaret ettiğinizde öncelikle "Gönderim Amacı" butonunu tıklayın ve göndereceğiniz kişiye, gönderme gününe ve amacına en uygun hediyeyi seçin. Bu bir doğum günü, sevgililer günü, evlilik yıldönümü, öğretmenler günü, anneler günü, babalar günü, kadınlar günü ya da yılbaşı hediyesi olabilir. Gönderme amacına uygun alanı tıkladıktan sonra hediyeniz için fiyat aralığını da belirleyin böylelikle sizin için en doğru seçenekler karşınıza çıkacak. Ancak istediğiniz sıra dışı ve daha gösterişli bir hediye ise "Lezzetli Buketler" butonu tam size göre. Karışık lezzetli buketler, sevimli ayıcıklar, meyve, kek, kurabiye ya da truffle sepetinden her hangi biri tam da size hitap edecek. Ayrıca internet sitesini takip ederek Vodafone kampanyası, Facebook kampanyası ve haftanın indirimli ürünleri kampanyalarından da yararlanabilirsiniz. Lezzetli Buket'te her şey size özel ve sizin için düşünülmüş, üstelik size sadece bir tık uzaklıkta" şeklinde konuştu. - İSTANBUL