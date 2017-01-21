Yemyeşil bir dünyada çiçekler ve otlar mutluluk içinde yaşarken, sürekli durumundan şikayetçi olan bir Papatya varmış.
Papatya çevredeki en kısa çiçekmiş. Bu yüzden sürekli yakınırmış.
Onun bu yakınmalarını duyan Sevgili Toprak durumun hiç de şikayet edilecek yanı olmadığını söylediyse de Papatya söylenmeyi sürdürmüş.
Bunun üzerine Sevgili Toprak Papatyanın boyunun tüm otlardan, çiçeklerden daha uzun olmasını sağlamış.
Olacakları birlikte izleyelim.
İyi seyirler..
YAZAN : Ali Nihat YAVŞAN
YÖNETEN : Ali Nihat YAVŞAN
ÇEVRE TASARIM : Ali Nihat YAVŞAN
KOSTÜM TASARIM : Güneş ÇAKMAKOĞLU
OYNAYANLAR
Ali Nihat YAVŞAN
Gülşah ÇAKMAKOĞLU
Asal ÇAPAR
Sevgili Toprak ile Papatya oyunu, 2-8 yaş grubu çocuklara yönelik eğlenceli bir tiyatro oyunu.
Kaynak: Etkinlik.io