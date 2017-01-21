Sevgili Toprak ile Papatya

Yemyeşil bir dünyada çiçekler ve otlar mutluluk içinde yaşarken, sürekli durumundan şikayetçi olan bir Papatya varmış.

Sevgili Toprak ile Papatya

Yemyeşil bir dünyada çiçekler ve otlar mutluluk içinde yaşarken, sürekli durumundan şikayetçi olan bir Papatya varmış.

Papatya çevredeki en kısa çiçekmiş. Bu yüzden sürekli yakınırmış. 

Onun bu yakınmalarını duyan Sevgili Toprak durumun hiç de şikayet edilecek yanı olmadığını söylediyse de Papatya söylenmeyi sürdürmüş.

Bunun üzerine Sevgili Toprak Papatyanın boyunun tüm otlardan, çiçeklerden daha uzun olmasını sağlamış.

Olacakları birlikte izleyelim.

İyi seyirler..

YAZAN : Ali Nihat YAVŞAN

YÖNETEN : Ali Nihat YAVŞAN

ÇEVRE TASARIM : Ali Nihat YAVŞAN

KOSTÜM TASARIM : Güneş ÇAKMAKOĞLU

OYNAYANLAR

Ali Nihat YAVŞAN

Gülşah ÇAKMAKOĞLU

Asal ÇAPAR

Sevgili Toprak ile Papatya oyunu, 2-8 yaş grubu çocuklara yönelik eğlenceli bir tiyatro oyunu.

Kaynak: Etkinlik.io

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