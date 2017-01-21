Yemyeşil bir dünyada çiçekler ve otlar mutluluk içinde yaşarken, sürekli durumundan şikayetçi olan bir Papatya varmış.



Papatya çevredeki en kısa çiçekmiş. Bu yüzden sürekli yakınırmış.



Onun bu yakınmalarını duyan Sevgili Toprak durumun hiç de şikayet edilecek yanı olmadığını söylediyse de Papatya söylenmeyi sürdürmüş.



Bunun üzerine Sevgili Toprak Papatyanın boyunun tüm otlardan, çiçeklerden daha uzun olmasını sağlamış.



Olacakları birlikte izleyelim.



İyi seyirler..



YAZAN : Ali Nihat YAVŞAN



YÖNETEN : Ali Nihat YAVŞAN



ÇEVRE TASARIM : Ali Nihat YAVŞAN



KOSTÜM TASARIM : Güneş ÇAKMAKOĞLU



OYNAYANLAR



Ali Nihat YAVŞAN



Gülşah ÇAKMAKOĞLU



Asal ÇAPAR



Sevgili Toprak ile Papatya oyunu, 2-8 yaş grubu çocuklara yönelik eğlenceli bir tiyatro oyunu.