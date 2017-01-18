"Sevgili Karım" oyunu 18 Ocak'ta Bartın Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.



Tür : Komedi



Yazan : Kayra Şenocak



Yönetmen : Kayra Şenocak



Oyuncular : Metin Yıldız, Merve Sevi, İrfan Kangı, Kayra Şenocak, Kimya Gökçe Aytaç, Berrak Güvem ve Dost Elver



2015-2016 tiyatro sezonunda 5. yaşını kutlayan İstanbul Komedi Tiyatrosu bu sezonda adına yakışır bir oyun olan "Sevgili Karım" ile siz tiyatro severlerin karşısına çıkıyor.



Kayra Şenocağın yazıp yönettiği oyunun konusuna kısaca değinecek olursak karısını, sekreteri ile aldatan bir adamdan alınacak intikamın peşinde olan bir kadın ve kocasının 1 milyon dolarlık hayat sigortası. Birde aldatan ve aldatılan iki kadın arasında kalmış panik atak bir avukat, hepsi bir araya gelince neler olduğunun sorusunun cevabı için sezon boyunca istanbul komedi tiyatrosunun kapıları siz değerli tiyatroseverlere açık olacak...