Sevgili Dehşetinde Ölü Sayısı İkiye Yükseldi

Adana'da ayrılmak isteyen sevgilisini öldürüp ve kızını da yaraladıktan sonra kafasına sıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 15 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce eşinden ayrılan ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde devlet hastanesinde hemşire olarak görev yapan Fatma T. (42), Emre A. (27) ile tanışarak sevgili oldu. Ancak bir hafta önce Fatma T., Emre A. ile anlaşamadığını söyleyerek ayrılmak istedi. Bu durumu kabullenmeyen Emre A., kadını tehdit etmeye başladı. Dün akşam da kadını takip eden Emre A., kızı Gizem T. (22) ile birlikte oturduğu apartmana girmek üzereyken yanlarına geldi. Kendisinden ayrılmak isteyen Fatma T.'yi ikna etmeye çalışan Emre A., reddedilince belindeki tabancayı çıkartıp ateş etmeye başladı. Bu sırada Gizem T. de annesini korumak için araya girmek isteyince mermi yüzünü sıyırdı. Anne-kız kanlar içinde yerde kalınca, Emre A. başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anneyi, kızını ve Emre A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kızın ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Adana Devlet Hastanesi'ne götürülen Fatma T. yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi. Otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılan kadının cenazesi, daha sonra yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Durumu ağır olan Emre A. ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Emre A.'nın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Emre A.'nın cenazesinin, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Tufanbeyli'de toprağa verileceği öğrenildi. - ADANA