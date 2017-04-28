Sevgi Terzi'nin Cinayet Sanığı Eşi Hakim Karşısında

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi 46 yaşındaki Sevgi Terzi'yi bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan TIR şoförü 48 yaşındaki Hüseyin Sıtkı Terzi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim önüne çıktı.



Davaya konu olay Uzundere TOKİ Konutları'nda geçen 29 Aralık'ta meydana geldi. Hüseyin Sıtkı Terzi ile eşi Sevgi Terzi'nin kahvaltı yaptıkları sırada aralarında tartışma çıktı. Üç çocuk annesi eşinin kendisini aldattığını öne süren düşünen Hüseyin Sıtkı Terzi, tartışmanın büyümesi üzerine masada bulunan ekmek bıçağıyla 24 yıllık eşi Sevgi Terzi'yi yatak odasına kadar döverek götürdü, ardından 9 bıçak darbesi ile öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin Sıtkı Terzi., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı sanık Hüseyin Sıtkı Terzi hakkında, 'eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.



İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Sıtkı Terzi, avukatı, yakınları, hayatını kaybeden Sevgi Terzi'nin kardeşi Mustafa Türkhan katıldı.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği adına Sanem Deniz Kural ile Aile ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da davaya katılım talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılımını kabul ederken, derneğin istemini, suçtan doğrudan zarar görmemeleri nedeniyle uygun görmedi.



Duruşmada ifade veren sanık Hüseyin Sıtkı Terzi, telefon faturalarının fazla geldiğini ve eşiyle bu yüzden tartıştıklarını belirterek, şunları anlattı:



"Eşime 'Neden bu kadar telefon faturası geliyor' diye sordum. O da bana 'Ben konuşmuyorum komşumuz Z. konuşuyor' diye cevap verdi. Komşumuz evimize çok gelip gidiyordu. Yuvamız onun yüzünden dağılacak diye eşime 'Z.'yi evden uzaklaştır' dedim. Eşim de 'Ben karışmam sen ne yaparsan yap' dedi. Eşimin gözü önünde Z. adlı kadınla ilişkiye girdik. Eşime karşı yaptığım en büyük hata budur. Olaydan sonra eşimi telefonda yabancı kişilerle konuşurken yakaladım. Eşim inkar etti. Eşime İzmir'den uzaklaşmasının, bir süre Konya'da köyde kalmasının daha iyi olacağını söyledim. Eşim köye gitmek istemiyordu, annesinin düşüp yaralandığı yalanını söyledim, köye gittik. Köye gidince annesinin durumunun iyi olduğunu anlayınca, köyde kalmak istemediğini belirtti, kavga ettik. Sonra tekrar İzmir'e döndük. İzmir'e dönünce Z. ile telefondaki kişi meselesini yeniden konuştum. Z. bana, eşimin Işıkkent'te bir adamla ben işe gidince 6 gün birlikte olduğunu, bozdurduğu altınla kendisine telefon aldığını artan para ilede bu adama kıyafet aldığını söyledi. Eşim de bunu kabul etti. Kendimi kaybetmişim, bıçak aldım kavga ederek yatak odasına kadar gittik. Yatakta boğuştuk, dengemizi kaybedince düştük, düşünce ben eşimi bıçakladım. Daha sonra polisi aradım, durumu anlatıp eve gelmelerini söyledim. Ben de yaptığıma pişman olduğum için, bıçakla bileğimi kesip intihar etmek istedim. Gözümü hastanede açtım."



Ölen Sevgi Terzi'nin ağbeyi Mustafa Türkhan ise ifadesinde, sanğın anlattığı olayların hepsinin yalan olduğunu belirtip, "Bayramda bir kez köye geldiler. Kendisinden şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, sanğın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı haziran ayına erteledi.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği temsilcisi Sanem Deniz Kural, ölen Sevgi Terzi'nin yakınlarıyla birlikte duruşma sonrası basın açıklaması yaptı. Davanın takipçisi olacaklarını, sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını istediklerini belirtti.



- İzmir