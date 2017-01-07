"Sevgi Müzikali" Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda tüm müzikalseverleri bekliyor.



Altmışlı yıllarda Kadıköy'de iki aşk hikayesini müziklerle danslarla anlatan bir komedi müzikal... Kandemir Konduk yazdı. Müziklerini Seçil Akın, Atilla Özdemiroğlu ve oyunda başrollerden birini oynayan Betül Demir yaptı.



Yönetmen Müjdat Gezen. Kırk altı kişilik bir kadroyla oynanan oyunda başrollerini Müjdat Gezen, Ayşen Gruda, İlker Ayrık, Betül Demir, İlhan Daner, Mehtap Ar gibi ünlü sanatçılar ve genç oyuncular, dansçılar, paylaşıyor. Oyunun dekor ve kostümlerini Leyla Gezen yaptı. Afiş ve billboardları ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut hazırladı.