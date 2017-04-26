Sevgi Evleri'nde Kalan Çocuklara Ziyaret

Zonguldak Valisi Ali Kaban'ın eşi Neriman Kaban'ın, protokol üyeleriyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret ettiği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ziyarette Neriman Kaban'la birlikte Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer'in yanı sıra kaymakamların eşlerinin Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret ettiği belirtildi.



Açıklamada, Kaban ve beraberindekilerin çocuklara çeşitli hediyeler takdim ettiği kaydedildi.