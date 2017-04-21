Sevgi Evi" Çocuklarından Gümüş Takı Sergisi

Sanatçı Nilgün Kadıoğlu'nun, Küçükyalı Sevgi Evi Çocuk Yuvası öğrencileriyle birlikte hazırladığı "Atölye İlk İz Gümüş Takı Sergisi", Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.



Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen sergide, öğrencilerin el işçiliğiyle ürettikleri takıları ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Gönüllü usta öğretici Kadıoğlu'nun yönetiminde çalışan çocuklar, zengin hayal dünyalarını ve yeteneklerini takılara yansıttı. Sergide gümüş, pirinç ve yarı değerli taşlarla tasarlanan kolye, yüzük ve bileklikler yer aldı. Sergi, 23 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak. - İSTANBUL