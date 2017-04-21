Sevenleri Usta oyuncu Bülent Kayabaş'ı anlattı

Usta oyuncunun eşi: "En son hiçbir şey konuşamadık, konuşacak durumda değildi"

Usta oyuncunun oğlu: "İnsanlar onu anmak için tiyatroya gitsin, o bunu isterdi"

Rutkay Aziz: "Gülen ve güldüren bir insandı, son günlerinde de hep gülüyormuş"



İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş için Muhsin Ertuğrul Sahnesinde tören düzenlendi. Törende veda konuşması yapan usta oyuncunun eşi Selma Kepekli Kayabaş,"En son hiçbir şey konuşamadık. Konuşacak durumda değildi. Sadece gördüm onu, vedalaştım" dedi.

Kalın bağırsak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş için Muhsin Ertuğrul Sahnesinde tören düzenlendi. Törene, usta oyuncunun eşi Selma Kepekli Kayabaş ve oğlu Ümit Kayabaş başta olmak üzere sanat camiasından çok sayıda seveni katıldı. Usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı naaşı son kez tiyatro sahnesine getirildi. Usta oyuncunun biyografisinin okunmasıyla başlayan tören sevenlerinin veda konuşmalarıyla devam etti. Usta oyuncunun yakın dostları ve sevenleri sahneye çıkarak Kayabaş'ın ailesine baş sağlığı diledi.

"En son hiçbir şey konuşamadık, konuşacak durumda değildi"

Usta oyuncunun eşi Selma Kepekli Kayabaş üzgün olduğunu söyleyerek en son hiçbir şey konuşamadık dedi. Kayabaş sözlerine, "Üzgünüm çocuğum, ne hissedeyim? Üzgünüm, ne diyeyim? Çok üzgünüm. En son hiçbir şey konuşamadık. Konuşacak durumda değildi. Sadece gördüm onu, vedalaştım. Filmleri var, izlesin insanlar" şeklinde devam etti.

"İnsanlar onu anmak için tiyatroya gitsin, o bunu isterdi"

Usta oyuncunun oğlu Ümit Kayabaş ise üzüntü ve gurur arasında olduğunu söyleyerek, "Üzüntü ve gurur arasındayım. Çok keyifli bir adamdı, çok iyi bir adamdı. Mesleğini çok seviyordu. Bundan sonra tek yapacağımız özlemek, anmak. Genelde günlük konuları ve Beşiktaş'ı konuşurduk. İnsanlar onu anmak için tiyatroya gitsin, o bunu isterdi" diye konuştu.

"Gülen ve güldüren bir insandı, son günlerinde de hep gülüyormuş"

Usta oyuncu Kayabaş'ın en son günlerinde dahi hep güldüğünü söyleyen Rutkay Aziz ise, "Hepimiz yaz kış hep beraberdik. Bülent hem tiyatroda, hem sinemada, özellikle güldürü alanında çok başarılıydı. Gülen ve güldüren bir insandı. Oğlundan duyduğuma göre de, son günlerinde de hep gülüyormuş. Işıklar içinde yatsın" şeklinde konuştu.

Usta oyuncu Bülent Kayabaş'ın cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Teşvikiye Camii'ne götürüldü.

(HC- ÖY-