Sevenleri Obama'yı Gözyaşlarıyla Uğurladı

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yemin töreniyle resmen göreve başladı.

GÖZYAŞLARI TÖRENE DAMGASINI VURDU

Binlerce ABD'li yemin törenini izlemek için Beyaz Saray'ın önüne toplandı. Ağırlığı Cumhuriyetçilerin oluşturduğu törende Obama'ya veda etmek isteyen ABD'liler de vardı.

8 yıllık görev süresi sonrası Obama'ya veda etmek isteyen destekçileri zaman zaman duygularına hakim olamayıp ağladı. Göz yaşı döken Obama destekçisi bir kadının fotoğrafı ise dünya törene damgasını vurdu.

İşte o fotoğraf: