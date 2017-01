Seven Knights'a Yeni Savaşçı

Netmarble Games ("Netmarble"), mobil RPG oyunu Seven Knights'a Klahan adlı yeni özel karakterin katıldığını açıkladı. Muay Thai dövüş sanatının üstadı Klahan, Fırtına Patlaması, Koruyucu Hortum, and Kaplanın Cesareti gibi son derece ilgi çekici yeteneklere sahip. Klahan kudretlendirildiğinde ise, Siyam'ın İhtişamı adlı ve özellikle Arena katılımcılarının beğeneceği güçlü bir yetenek daha edinecek.



Etkinliği kaçırmayın



Oyuncular Klahan'ın macerasında rakiplerine karşı savaşarak Muay Thai üstadı haline gelmesini izleyebilecek. Netmarble yeni özel kahramanının oyuna katılmasının şerefine, Klahan'ın Kudret Parçası zindanını da açtı. 29 Aralık 2016 ve 11 Ocak 2017 tarihleri arasında Kudret Parçası toplayan ve Klahan'ı kudretlendiren oyuncular bir adet 6'Kahraman Seçici kazanacak.



Bunun yanında, Çağırma Dükkanı'nda 3-6'Kahraman Seçici arasında kahraman çağırarak 49 kahraman kazanmış ve 50'nciyi deneyen oyunculara Klahan verilecek. 12 Ocak 2017 tarihine kadar sürecek olan etkinlikle ilgili daha fazla bilgi oyunda yer alıyor.



Her gün giriş yapmayı unutma



Oyuncular ayrıca 8 gün giriş yaptıklarında, son gün 4'Klahan'ı giriş ödülü olarak elde edebilecekler. Ödül, ana ekrandaki özel bir kutu aracılığıyla verilecek. Yalnızca Seven Knights'a düzenli giriş yaparak elde edilebilecek bir kahraman oyuncular için harika bir fırsat değeri taşıyor.



Tüm dünyada 33 milyondan fazla indirmeyle en popüler oyunlardan biri olan Seven Knights, 400'ün üzerinde farklı karakteri biriktirip geliştirerek eğlenebileceğiniz sıra tabanlı mobil bir RPG oyunudur.



Seven Knights Google Play ve AppStore üzerinden ücretsiz indirilebilir.









Google Play Store: http://buff.ac/4cIw



App Store: http://buff.ac/4cIv



Oyunla ilgili daha fazla bilgi için websitesini ziyaret edebilirsiniz: http://sevenknights.netmarble.com Kaynak: Chip.com.tr