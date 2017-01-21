Nazım Hikmet'in Türkiye'de ilk kez 1968 yılında yayımlanan ve 1980 darbesinin ardından uzunca bir süre yasaklı kalan eseri "Sevdalı Bulut" yetişkinler ve çocuklar için bir masal niteliği taşıyor.



"Masal dinlemek okumaktan iyidir. Başlayayım anlatmaya: Bir varmış, bir yokmuş" diyor ve başlıyor Nazım. Dünyanın çeşitli dillerine çevrilen Sevdalı Bulut, bu kez Altkat Sanat yorumuyla oyunlaştırılıyor ve sahneye taşınıyor.



Bir aşkın emekle ilmek ilmek işlenmesine Bulutun sevdasına tanıklık etmeye hazır mısınız?



Yazan: Nazım Hikmet



Uyarlayan: Altkat Sanat



Yönetmen: Nevzat Süs



Müzik: BaBa ZuLa – Cem Yarkın



Koreografi: Öykü Özaydın Avcı



Işık Tasarımı: Alev Topal



Fotoğraf: E.Önder Özçelik



Işık Uygulama: Baran Alan



Oynayanlar: Müge Saut, Öykü Özaydın Avcı, Camilla Gavagni Cattaneo, Erkan Akbulut, Selver Çavuş, Beyza Candemir, Sena Yapar