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Sevdalı Bulut

Sevdalı Bulut

Nazım Hikmet'in Türkiye'de ilk kez 1968 yılında yayımlanan ve 1980 darbesinin ardından uzunca bir süre yasaklı kalan eseri "Sevdalı Bulut" yetişkinler ve çocuklar için bir masal niteliği taşıyor.

Sevdalı Bulut

Nazım Hikmet'in Türkiye'de ilk kez 1968 yılında yayımlanan ve 1980 darbesinin ardından uzunca bir süre yasaklı kalan eseri "Sevdalı Bulut" yetişkinler ve çocuklar için bir masal niteliği taşıyor.

"Masal dinlemek okumaktan iyidir. Başlayayım anlatmaya: Bir varmış, bir yokmuş" diyor ve başlıyor Nazım. Dünyanın çeşitli dillerine çevrilen Sevdalı Bulut, bu kez Altkat Sanat yorumuyla oyunlaştırılıyor ve sahneye taşınıyor.  

Bir aşkın emekle ilmek ilmek işlenmesine Bulutun sevdasına tanıklık etmeye hazır mısınız?  

Yazan: Nazım Hikmet 

Uyarlayan: Altkat Sanat 

Yönetmen: Nevzat Süs 

Müzik: BaBa ZuLa –  Cem Yarkın 

Koreografi: Öykü Özaydın Avcı 

Işık Tasarımı: Alev Topal 

Fotoğraf: E.Önder Özçelik

Işık Uygulama: Baran Alan  

Oynayanlar: Müge Saut, Öykü Özaydın Avcı, Camilla Gavagni Cattaneo, Erkan Akbulut, Selver Çavuş, Beyza Candemir, Sena Yapar

Kaynak: Etkinlik.io

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