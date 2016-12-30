Sevda Kuşun Kanadında 20. Bölüm Ömer'in Zor Kararı

Sevda Kuşun Kanadında 20. bölümde neler olacak? Sevda Kuşun Kanadında 20. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Sevda Kuşun Kanadında 20. bölümde Zafer'in kendisi hakkında ölüm emri verdiğini öğrenen Solaklı, Ömer ve Cemil Komiserin Zafer aleyhine ifade verme teklifini düşüneceğini söyler. Zafer ise Solaklı'nın konuşmasını istememektedir. Zafer sürpriz hamlesini yapar. Ömer hiç beklemediği bu gelişme üzerine, kendine yeni bir yol çizmenin vaktinin geldiğini düşünmektedir. Peki Ömer bu zor kararı verebilecek midir? Çünkü Filiz'e de yeni hayatında yer yoktur…

SEVDA KUŞUN KANADINDA 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevda Kuşun Kanadında 20. bölümüyle ekranlara gelecek. Konseyin kendisi hakkında verdiği kararı kabul etmeyen Zafer, Asım'ın silah çizimlerinin peşindedir. Asım ise çizimleri önemli makamdaki kişilere sunacaktır. Ancak ortada büyük bir problem vardır. Çizimler çalınmıştır ve görüşme o günün akşamı olacaktır. Asım çizimlerine yeniden kavuşmak için gözünü karartmak zorundadır. Bu mücadelede Elif de en büyük yardımcısı olacaktır. Yaşadığı zor günlerden sonra olanları unutmak ve kendine yeni bir gelecek inşa etmek için yurt dışında okumaya karar veren Halit'in veda vakti gelmiştir. Mahallede duygusal anlar yaşanır.

SEVDA KUŞUN KANADINDA 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asım ise üniversitede çalışabilmek için girişimde bulunur. Milli sanayii ve yerli silah düşüncesini Erbakan Hoca ile paylaşır. Ancak, Zafer bunu öğrenecek ve bu işin peşini bırakmayacaktır. Ailesi dağılan Zafer kontrolünu korumak için çok çaba sarfeder. Bir yandan fabrikasında çıkan işçi greviyle uğraşırken bir yandan da kendine karşı oynanan oyunlarını iyi anlamaya ve karşı oyun kurmaya çalışır. BuNun için bazı infaz kararları vermesi gerekmektedir. İbrahim Başkan ise kapatılan MTTB'nin tekrar açılması için uğraşmaktadır. Savcı muhalefet eder. Buna rağmen İbrahim başkan pes etmez ve hukuk mücedelesini sürdürür.

SEVDA KUŞUN KANADINDA HİKAYESİ

Sevda Kuşun Kanadında, bir kuşak hikayesi… 1968-70'leri ilk defa milli bir bakış açısıyla ele alıyor. Çarpıcı aşk öykülerini anlatırken getirirken o dönemin siyasal ve sosyal arka planını da yansıtıyor. O dönemde yaşanan olayların bugüne şaşılacak derece benzediğini gösteriyor. Bu vesileyle ülkemizde gerçekleştirilmek istenen hain darbe kalkışmasının da köklerine iniyor ve olaylar, ilk paralel devlet yapılanması çalışmalarına da büyük ölçüde ışık tutacak sahnelerle birlikte akıyor …



Dizide bunların yanı sıra, bugünkü iktidarı yoğuran Mehmet Zahit Kotku, Sami Efendi, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Cemil Meriç, Şule Yüksel Şenler ve Necmettin Erbakan gibi ünlü siyaset ve kültür-sanat adamlarının mücadelelerine de yer verilirken, bu mücadeleye karşı tuzaklar kuran, ülkeyi kaosa sürükleyen ve onlara yataklık eden, cemaat adı altında faaliyet gösteren karanlık örgütlenmelere de değiniliyor.

SEVDA KUŞUN KANADINDA OYUNCULARI





