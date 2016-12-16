Sevda Kuşun Kanadında 18. Bölüm İşçi Eyleminde Kan Dökülüyor

Sevda Kuşun Kanadında 18. bölümde neler olacak merak ediliyor. Sevda Kuşun Kanadında 18. bölümde işçi eyleminde kan dökülüyor. Zafer'in fabrikasında çalışan işçilerin grevi karşıt görüşlü iki grubu karşı karşıya getirmiştir. Ülkücü ve Solcular karşılıklı olarak silahları çekmiş, herkes ilk kurşunu kimin sıkacağını beklemektedir. Ancak karanlık güçlerin gözü yine gençlerin üzerindedir. Bilinmeyen bir yerden kalabalığın üzerine atış açılır ve kan akar. Peki iki grubu karşı karşıya getirip ülkede kaos ve anarşi çıkarmak isteyen kim? Zafer fabrikasındaki grevi bir türlü bitiremez. Grevin ardındaki güçleri bulmak için harekete geçer. Hayatı boyunca başkalarına karşı düzenlediği kumpaslar artık kendisine dönmüştür. O ve Solaklı, yaşananların Ömer'in işi olduğunu düşünmektedir. Zafer'in hedefinde yine Ömer vardır. Zeliş, Asım ve Leyla tarafından bir ailenin yanına verilir. Elif bu duruma kızar ve Asım'la karşı karşıya gelir. Asım'ın tek derdi bu değildir. Aynı zamanda İstanbul'da kalacak bir eve ihtiyacı vardır. MTTB'nin kapatılması üzerine savcı iddiname hazırlar. Aldığı talimat üzerine amacı MTTB'yi süresiz kapatmaktır. Ancak Asım'ın elinde çok önemli bir delil vardır.

SEVDA KUŞUN KANADINDA 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda Kuşun Kanadında 18. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Sevda Kuşun Kanadında 17. bölümünde geçtiğimiz hafta Solaklı'nın isteğiyle Kıbrıs Mücahidi Asım'ın peşine düşen Ömer, Solaklı'nın oyununa geldiğini öğrenince karşı hamle yapmaya karar verir. Asım'ın aslında bir kahraman olduğunu öğrenir ve Cemil Ateş'le birlikte düşmanlarının işini bitirecek bir plan yapar. Asım kendisine emanet edilen ve annesi Rumlar tarafından şehit edilen Zeliş'e yeni bir aile bulmak için çaba gösterir. Asım'ın bu konudaki en büyük destekçisi Doktor Elif'tir. Elif'in ablası gazeteci Leyla, Zeliş'i Kıbrıslı bir ailenin yanına vermeye çalışır. Asım'la yüzyüze gelir. Amiral'in hedefinde ise Zafer'in fabrikasında çalışan işçiler vardır! İşçileri provoke eder, greve götürür. Bir yandan da solcu öğrencileri işçilere destek vermeleri için devreye sokar. Amaç, kaos oluşturmaktır. Zafer grevi öğrenince karşı atağa geçer. Ömer de bu çatışmann içine girer. Ve yine kan akar!

SEVDA KUŞUN KANADINDA OYUNCULARI









