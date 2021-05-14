Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında?

"Sevcanla Lezzet Yolunda" adlı programla gündemde olan Sevcan Orhan son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında. Aslen Erzincanlı olan Sevcan Orhan, sunucusu olduğu birçok programın yanında albümlere de sahiptir. Hayatı merak edilen sanatçı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

"Sevcanla Lezzet Yolunda" adlı programla gündemde olan Sevcan Orhan son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında. Aslen Erzincanlı olan Sevcan Orhan, sunucusu olduğu birçok programın yanında albümlere de sahiptir. Hayatı merak edilen sanatçı hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

Sevcan Orhan, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Aile kökeni Erzincan ili çayırlı ilçesinin Yeşilyaka (Şebge) köyüne dayanmaktadır.

1994 yılında babasından öğrendiği kara düzen bağlamayla müzik hayatına ilk adımını attı.

Aynı yıl profesyonel eğitim almak isteyen Orhan, özel bir müzik okulunda nota, solfej, bağlama ve repertuar dersleri almaya başladı.

Bu arada ortaokul ve lise öğrenimini tamamladı.

Lise yıllarında Milliyet gazetesinin düzenlediği "Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması"nda 3. oldu.

1999 yılında "İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservataurı" nın açmış olduğu yetenek sınavlarına girdi ve "Ses Eğitimi Bölümü"nü kazandı.

2000 Yılında üniversitedeki müzik eğitimine devam ederken ilk solo çalışması olan "Nenni Bebek" isimli albümünü yaptı.

Aynı yıl yaklaşık yedi yıl eğitim aldığı "Müzik Okulunda solfej ve bağlama dersleri vermeye başladı. Okul dahilinde çok önemli konser çalışmalarına katıldı.

2003 yılında "Aşıklık Geleneği İçerisinde Aşık Mahzuni Şerif'in Yeri ve Önemi" adlı bitirme ödevini hazırlayarak "Ses Eğitimi Bölümü"nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu.

2003 yılında "Bir Türküydü Yaşamak" isimli ikinci solo albümünü müzikseverlere sundu.

2006 yılında TRT aracılığıyla programcılığa merhaba diyen Sevcan Orhan sırayla TRT İNT, TRT TÜRK ve TRT AVAZ kanallarında 4 yıl süreyle canlı olarak yayınlanan "Tatlı Dile Güler Yüze"adlı müzik programının sunuculuğunu ve solistliğini yaptı.

Ayrıca Cem Radyo'da "SAZINDA USTALAR" adlı müzik programını hazırlayıp sundu.

2008 yılında türkü ve bestelerden oluşan"ADI AŞK" isimli albümünü müzik severlerle buluşturdu.

2010 yılında "Cem Radyo"da "Sevcan Orhan Mikrofonda" adlı programı hazırlayıp sundu.

Sevcan Orhan erken yaşlarda başladığı müzik yaşamı boyunca yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivallerde yer aldı. Genç sanatçı çok sayıda ödül ve plakete sahiptir.

2011 yılında 4. Albümü olan "Zemheriden Ötesi Bahar" isimli çalışmasını Özdemir Plak etiketiyle müzik severlerin beğenisine sundu.

2012 yılında Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sundu.

Sevcan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile evlendi ancak, boşandı. Şimdi Galatasaray'lı eski futbolcu Hasan Şaş ile nişanlandı.

Albümleri

Düşten Gerçeğe

Zemheriden Ötesi Bahar

Adı Aşk

Bir Türküydü Yaşamak

Nenni Bebek

Programları

Tatlı Dile Güler Yüze

Alişan & Sevcan (2012-2013)

Dillere Destan (2012-2013)

Sevcan'la Lezzet Yolunda (2021-...)

SEVCAN ORHAN KAÇ YAŞINDA?

Sevcan Orhan 1982 doğumlu olup 39 yaşındadır.