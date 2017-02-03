Seul'de Bulunan ABD Savunma Bakanı Mattis Kuzey Kore'yi Uyardı





Güney Kore'yi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'nin olası bir saldırısına etkili bir şekilde cevap verileceği uyarısında bulundu.



İlk yurt dışı ziyaretini bugün Seul'e yapan Mattis Güney Koreli mevkidaşıyla Washington'ın stratejik askeri varlığını bölgeye konuşlandırıp konuşlandırmayacağı konusunu görüştü.



Bu arada James Mattis'in ittifakı güçlendirme amacıyla Seul'e yaptığı ziyarete Pyongyang yönetiminden sert tepki geldi.



Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD arasında mart ayında yapılacak ortak tatbikatın felaketle sonuçlanacağı tehdidinde bulundu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore ile "daha güçlü ilişkiler" geliştirmek istediğini aktaran Mattis, Trump'ın, iki ülke arasındaki ittifaka verdiği önceliği açıkça vurguladığını kaydetti.



Güney Kore ve ABD'nin 22 Ağustos'ta başlattığı 12 günlük tatbikata 50 bini Güney Kore'den, 25 bini ABD'den toplam 75 bin asker katılmıştı.



"Ulchi Özgürlük Gardiyanı (Ulchi Freedom Guardian)" adı verilen tatbikat büyük ölçüde bilgisayar simülasyonu destekli olmuştu.



Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, tatbikatla ilgili olarak, kendi topraklarına yönelik herhangi bir saldırganlık belirtisi göstermeleri halinde Seul ve Washington'ı, "Kore tarzı önleyici nükleer saldırı yoluyla küllerinden bir yığına döndüreceği" tehdidinde bulunmuştu.



Güney Kore Birleşme Bakanlığınca yapılan açıklamada ise ABD ile tatbikatların tabiatı gereği savunma amaçlı olduğu belirtilerek, Kuzey'in açıklamalarıyla ilgili duyulan üzüntü ifade edilmişti.



Güney Kore ve ABD, günümüze kadar olan en geniş katılımlı askeri tatbikatını geçen yıl mart ayında düzenlemişti. "Operasyon Planı (OPLAN) 5015" olarak adlandırılan ve nisan ayının sonuna kadar süren tatbikatta 300 bini Güney Kore, 15 bini ABD'den toplam 315 bin asker yer almıştı.



Öte yandan, Güney Kore, ABD ve Japonya, geçen yıl haziran ayı sonunda Büyük Okyanus'ta ilk kez ortak füzesavar tatbikatı yapmış, ABD ordusu tarafından yayımlanan açıklamada, Büyük Okyanus'ta düzenlenen "Pasifik Ejderhası" adlı tatbikatın üç ülke arasında var olan güçlü ilişkileri daha da geliştireceği vurgulanmıştı.



Tatbikatı "askeri provokasyon" olarak niteleyen Pyongyang hükümeti, KCNA resmi haber ajansında yayımladığı mesajda, "Kuzey Kore, ülke güvenliğine tehdit oluşturan düşman güçlerine karşı balistik ve nükleer silah çalışmalarını sürdürecektir." ifadelerini kullanmıştı.



Kuzey Kore, 1950'de Kore Yarımadası'nın kuzeyini ve güneyini birleştirmek için güneye saldırmıştı. Çin'in Kuzey Kore'ye destek verdiği savaş, 27 Temmuz 1953'te imzalanan ateşkesle sona ermişti. Taraflar arasında barış anlaşması yapılmadığı için iki Kore teknik olarak hala savaş durumunda sayılıyor



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Tags: ABD Savunma Kuzey Kore Seulde Koreyi Kuzey Nükleer silahlar uyardı Mattis bulunan Bakanı Güney Kore Gepost: 03 februari 2017