Setur Kampanyasının Talihlisi Otomobilini Teslim Aldı

Setur'un gelenekselleşen otomobil çekilişi kampanyasının talihlisi Çiğdem Tosun, düzenlenen organizasyonla Ford Grand C Max Titanium'un sahibi oldu.



Setur açıklamasına göre, şirket, 15 Mayıs–15 Ekim 2016 arasında gerçekleştirdiği çekiliş kampanyasıyla www.setur.com.tr internet sitesi üzerinden rezervasyon yapan misafirlerine otomobil kazanma şansı sundu.



Seyahatseverlerin internet sayfasından tek seferde bilet hariç 500 lira ve katları tutarında harcama yaparak katılma hakkı kazandığı kampanyanın talihlisi Tosun, Ford Grand C Max Titanium'u kazanan talihli oldu.



Tosun'a ödülü Kalamış& Fenerbahçe Marina'da düzenlenen özel bir törenle Setur Turizm Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk, Setur Kurumsal İletişim Pazarlama Müdürü Selen Sözer ve Ford Pazarlama Müdürü Pınar Ercan Tursun tarafından takdim edildi.