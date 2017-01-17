Setur'dan Sömestir Tatil Fırsatları

Setur, sömestir tatili için yurt içi ve dışı tatil seçenekleri oluşturdu.



Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Setur, sömestirde kış sezonunun keyfine varılacak dinlendirici yurt içi seçeneklerinden, renkli ve maceracı yurt dışı destinasyonlarına kadar birbirinden özel tatil fırsatları sunuyor.



Uludağ, Kartalkaya ya da Palandöken'de kayak, snowboard ve kar motorları gibi aktivitelerle gündüzleri kış sporlarının tadı çıkarılırken, akşamları da şömine başında keyifli zaman geçirilebilecek. Kalabalık aileler için konaklama imkanı sağlayan otellerde, geniş oda seçenekleri ve yüzde 15'e varan indirimler söz konusu.



Setur'un yurt dışı seçenekleri arasında mutfağı ve zengin baharat çeşitleriyle meşhur Hindistan, art decor mimarinin en güzel örneklerinin görülebileceği Orlando-Miami, doğa belgeseli tadında Güney Afrika, vahaları, Atlas Dağları ve birbirinden renkli kasabaları ile film setini andıran Fas yer alıyor.



Şirket, sömestir programının bir diğer seçeneği olan gemi turları sayesinde de talep edenlere tatil boyunca lüksü sonuna kadar yaşatıyor.