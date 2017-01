Setur'a The One Awards Ödülü

Setur, "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" kapsamında turizm sektöründe marka ve itibar değerini en çok artıran marka seçildi.



Setur tarafından yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ile Akademetre'nin ortaklaşa düzenlediği "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasını temel alan "The ONE Awards" Bütünleşik Pazarlama Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Bu yıl 3'üncüsü gerçekleşen araştırmada 38 farklı kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalar şirketler, toplam 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi.



Çalışmanın modeli "Genel Başarı" ve "Yıl Performansı" olmak üzere iki aşamada değerlendirildi. Genel başarı değeri "Marka Bilinirliği", "Yakından Tanıma Skoru", "Güven Skoru", "Farklılık Skoru", "İletişim ve Reklam Çalışmaları Beğeni Skoru", "Tavsiye Skoru", "Ticari Faaliyetlerini Destekleme Skoru", "Sosyal Sorumluluk Beğeni Skoru" ve "Genel Beğeni Skoru" olmak üzere dokuz ana kriterin itibar ve marka değeri üzerindeki etkisine göre ağırlıklandırılmasıyla ortaya konuldu.



Yılın en başarılı markalarının halk jürisi tarafından seçildiği araştırmada; turizm kategorisinde itibarını en çok artıran marka olma başarısını gösteren Setur'un ödülünü Setur Turizm Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk ve Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Selen Sözer aldı.