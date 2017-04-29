Farklı tarzlarda eserleri icra eden SesVerSus, 29 Nisan'da 6: 45 KK Ankara sahnesinde sizlerle olacak.



2011 yılında çalışmalarına başlayan SesVerSus, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu'nda birlikte şarkı söylemekten keyif alarak yola çıkmış, farklı meslek gruplarından oluşan şefsiz bir vokal topluluğudur. Çoksesli a capella (eşliksiz) koro müziği alanında eserler icra eden SesVerSus, koral eserlerden çağdaş yapıtlara, türkülerden caza, çeşitli dillerden ve coğrafyalardan farklı renkleri de bünyesinde barındıran, müzik yelpazesini daima geniş tutan bir müzik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor.



Ulusal ve uluslararası, yenilikçi, çağdaş bir repertuvar oluşturmanın yanı sıra kendi içinde de çoksesli koro müziği dağarcığına yeni eser ve düzenlemeler kazandırmayı hedefliyorlar. İlk konserini 8 Mart 2011 tarihinde Uşak Üniversitesi'nde gerçekleştiren SesVerSus yurt içinde katıldığı çeşitli festival, yarışma ve dinletilerle çoksesli koro müziğinin daha geniş kitlelere sunulmasını amaçlıyor. Kuruluşundan bu yana çok çeşitli projelerde festivallerde yer almakla beraber kendisini hala yenileyerek ve geliştirerek çalışmalarına devam ediyorlar.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : 6: 45 KK Ankara



Mekan Adresi : Tunus Cad. No: 66 Kavaklıdere



Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 45: 00



Kategori : SesVerSus



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır