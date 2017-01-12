Dünyada milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Sessizlikte Diyalog sergisi, Turkcell Diyalog Müzesi'nde sizlerle...



Sıra dışı bir deneyim için 60 dakikanızı Sessizlikte Diyalog Sergisi'ne ayırın, hayatınızın deneyimini yaşayın!



Özel bir alana kurulmuş sergide işitme engelli rehberleriniz ile birlikte, tamamen sessiz bir ortamda sözsüz iletişimi keşfedeceksiniz. Empati kurma yeteneğiniz ile birlikte farkındalığınızın da artmasını sağlayacak bu sergi, hayatınız boyunca yaşabileceğiniz en olağanüstü deneyimlerden biri olacak!



Özel bölümlerden oluşan sergide; yüz ifadelerinizi ve vücut dilinizi nasıl etkin kullanabileceğinizi, işitme dışındaki duyularınızla neler başarabileceğinizi göreceksiniz.



Zorlukları fırsata dönüştürme yeteneğiniz güçlenirken, kendiniz ve çevrenizle ilgili tüm önyargılarınızı sonsuza dek geride bırakacaksınız.



Mutlaka deneyimlenmesi gerekenler listenizde yerini alacak Sessizlikte Diyalog sergisi ile hayata bakış açınız değişecek!



Seans Bilgileri:



Seansların süresi 60 dakikadır.



Sessizlikte Diyalog Sergisi, İstanbul Social Enterprise tarafından 29 Ocak 2016'da İstanbul'da kapılarını açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Sessizlikte Diyalog Sergisi, ziyaretçilerini Turkcell Diyalog Müzesi'nde ağırlamaya devam ediyor.



Sorumluluğun alıcıya ait olması ve sorumluluk reddi



İstanbul Social Enterprise ve Turkcell Diyalog Müzesi; Karanlıkta Diyalog, Sessizlikte Diyalog ve Karanlıkta Futbol etkinliklerini kendi web sitesinde ve Biletix'te görüldüğü şekilde mevcut ve kullanıldığı haliyle sunmaktadır. İstanbul Social Enterprise ve Turkcell Diyalog Müzesi; bu sergilerin ziyaretçi tarafından deneyimlenmesinden ve kullanılmasından dolayı ne açıkça ne de zımnen hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu sergilerin deneyimlenmesi ve kullanımıyla ilgili sorumluluğun yalnızca size ait olduğunu açıkça beyan edersiniz.



Yasal olarak izin verildiği sürece İstanbul Social Enterprise ve Turkcell Diyalog Müzesi'nin açıkça veya zımnen bir garanti vermesi söz konusu değildir. Sergilerin deneyimlenmesinden ve kullanımından kaynaklanan hiçbir zarardan İstanbul Social Enterprise ve Turkcell Diyalog Müzesi sorumlu tutulamaz. Bahsi geçen sorumluluk reddi ve sınırlandırmaları, geçerli yasanın zımnen verilen garantiler için sorumluluk sınırlandırmasını veya belirli zararlar için sorumluluk reddini tanımaması halinde hükümsüzdür.