'Sessizliğin Kardeşleri' İstanbul Film Festivali'nde!

Kars'ın bir köyünde yaşayan sağır ve dilsiz iki kardeşin, sıfırdan yarattıkları işaret diliyle kendilerine özgü eşsiz bir dünya kurmalarını konu alan film, İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Belgesel bölümünde yarışacak.

Güncel sanatçı Taylan Mintaş'ın yönettiği "Sessizliğin Kardeşleri", ilk gösterimini yarın İstanbul Film Festivali'nde yapacak. Yapımcılığını Erol Mintaş'ın üstlendiği film, yönetmenin yıllar sonra gittiği köyünde karşılaştığı kuzenleri Toso ve Çao'nun benzersiz hikâyesini konu alıyor.

Kars'ın Susuz İlçesine bağlı küçük bir köyünde yaşayan Toso ve Çao, öfkeleriyle de sevgi gösterileriyle de birbirlerinden farklı iki kardeştir ama onları ortaklaştıran şey sadece, sağır ve dilsiz olmaları değildir; kendilerine özgü işaret dilleridir de. İki kardeşin, bazen insanların kusurlarıyla, bazen yetenekleriyle, bazen de dedelerden kalma lakaplarla yarattıkları bu Kürtçe işaret dili, tüm köy halkı tarafından da bilinmekte ve köyde Kürtçe ve Türkçe dışında 3. bir dil olarak kabul görmektedir. Seyirciyi zor hayat ve mevsim koşullarına rağmen direncini kaybetmeyen insanların hayatlarına konuk eden "Sessizliğin Kardeşleri", iki kardeşin sessizliğin içinde yarattıkları benzersiz bir dilin yanı sıra, babalar ve oğulların, ve elbette köyün güçlü kadınlarının da hikâyesini anlatıyor.

Müziklerini "Annemin Şarkısı" filmiyle Antalya'dan "En İyi Müzik" dalında ödül kazanmış Başar Ünder'in yaptığı ve çekimleri dört yıl süren belgesel, ilk kezyarın (9 Nisan) saat 16:00'da Beyoğlu Sineması'nda seyirci önüne çıkacak ve festivalin Ulusal Belgesel bölümünde yarışacak.

Sessizliğin Kardeşleri

Tarih: 9 Nisan 2017, Pazar

Saat: 16:00

Yer: Beyoğlu Sineması