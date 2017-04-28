Sessizliğin Beş Çeşidi

Bir aile....Korkunun gücüyle büyümüş bir adam...Adamın şiddetinin ve korkusunun gölgesinde umutlarını ve hayatlarını derin bir sessizliğe gömen üç kadın.

Sessizliğin Beş Çeşidi

Bir aile....Korkunun gücüyle büyümüş bir adam...Adamın şiddetinin ve korkusunun gölgesinde umutlarını ve hayatlarını derin bir sessizliğe gömen üç kadın...Kendilerini bekleyen soğuk ve karanlık geleceğe boyun mu eğecekler?....Yoksa sessiz haykırışlarının kaderlerini değiştirmesine izin mi verecekler?.....

Komşularımız...kimse tek bir kelime bile söylemezdi...Ağızlarını bile açmazlardı.....Ben,kardeşim,annem ve babam..Hepimiz derin bir sessizlik içindeydik...Toplum da tabii...Dışardaki dünya da bizim gibi derin bir sessizlik içndeydi...Sessizliğin beş çeşidi...

Uyarlayan-Çeviren: Alev Koçer Orijinal Eser: Shelagh Stephenson

Yöneten: Bahadır Yüksekşan

Oyuncular: Barış Akın, Lale Başara, Serra İzmiroğlu, İrem Altan, Ragıp Başol-Alev Koçer

Dekor- Kostüm Tasarım: Salt Tasarım Ekibi

Işık-Müzik: Tuncay Keleş

Görsel Tasarım: ALBA Design

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Salt Sahne

Mekan Adresi : Hlit Ziya Bulvarı Taner İş Hanı Kat: 5 No: 506

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Sessizliğin Beş Çeşidi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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