Sessizliğin Beş Çeşidi
Bir aile....Korkunun gücüyle büyümüş bir adam...Adamın şiddetinin ve korkusunun gölgesinde umutlarını ve hayatlarını derin bir sessizliğe gömen üç kadın.
Bir aile....Korkunun gücüyle büyümüş bir adam...Adamın şiddetinin ve korkusunun gölgesinde umutlarını ve hayatlarını derin bir sessizliğe gömen üç kadın...Kendilerini bekleyen soğuk ve karanlık geleceğe boyun mu eğecekler?....Yoksa sessiz haykırışlarının kaderlerini değiştirmesine izin mi verecekler?.....
Komşularımız...kimse tek bir kelime bile söylemezdi...Ağızlarını bile açmazlardı.....Ben,kardeşim,annem ve babam..Hepimiz derin bir sessizlik içindeydik...Toplum da tabii...Dışardaki dünya da bizim gibi derin bir sessizlik içndeydi...Sessizliğin beş çeşidi...
Uyarlayan-Çeviren: Alev Koçer Orijinal Eser: Shelagh Stephenson
Yöneten: Bahadır Yüksekşan
Oyuncular: Barış Akın, Lale Başara, Serra İzmiroğlu, İrem Altan, Ragıp Başol-Alev Koçer
Dekor- Kostüm Tasarım: Salt Tasarım Ekibi
Işık-Müzik: Tuncay Keleş
Görsel Tasarım: ALBA Design
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Salt Sahne
Mekan Adresi : Hlit Ziya Bulvarı Taner İş Hanı Kat: 5 No: 506
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Sessizliğin Beş Çeşidi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır