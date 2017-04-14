Bir aile....Korkunun gücüyle büyümüş bir adam...Adamın şiddetinin ve korkusunun gölgesinde umutlarını ve hayatlarını derin bir sessizliğe gömen üç kadın...Kendilerini bekleyen soğuk ve karanlık geleceğe boyun mu eğecekler?....Yoksa sessiz haykırışlarının kaderlerini değiştirmesine izin mi verecekler?.....



Komşularımız...kimse tek bir kelime bile söylemezdi...Ağızlarını bile açmazlardı.....Ben,kardeşim,annem ve babam..Hepimiz derin bir sessizlik içindeydik...Toplum da tabii...Dışardaki dünya da bizim gibi derin bir sessizlik içndeydi...Sessizliğin beş çeşidi...



Uyarlayan-Çeviren: Alev Koçer Orijinal Eser: Shelagh Stephenson



Yöneten: Bahadır Yüksekşan



Oyuncular: Barış Akın, Lale Başara, Serra İzmiroğlu, İrem Altan, Ragıp Başol-Alev Koçer



Dekor- Kostüm Tasarım: Salt Tasarım Ekibi



Işık-Müzik: Tuncay Keleş



Görsel Tasarım: ALBA Design



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Salt Sahne



Mekan Adresi : Hlit Ziya Bulvarı Taner İş Hanı Kat: 5 No: 506



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Sessizliğin Beş Çeşidi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır