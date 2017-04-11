Sessiz Dünyanın Sesi Oluyorlar

Osmangazi Belediyesi, hayata dokunan sosyal projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.



Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (OSMEK) işaret dili öğrenen kursiyerler, engellilere yardımcı olmanın mutluluğunu yaşıyor. İşaret dili kursuyla, empati gücünün ve günlük hayatta işitme engellileri anlama kabiliyetinin geliştiğini ifade eden kurs öğretmeni Hülya Kurul, "Kursun maksadı, işitme engellilerle iletişime geçebilmek ve onları anlamak. 120 saat ders veriyoruz. Bu süre, kısa cümleler kurabilmek için yeterli. Yabancı dil öğrenmekten daha kolay. Tabi işi pratiğe dökmek de çok önemli. Derslerimizi, Milli Eğitim Bakanlığı ve İşitme Engelliler Federasyonu'nun hazırladığı kılavuzla yapıyoruz. Bursa'da 3 bine yakın işitme engelli olduğu tahmin ediliyor. Onları yok sayamayız, anlamaya çalışmamız gerekiyor. Onlar bizi anlayamaz, çünkü duymuyorlar. Bizim onları anlamamız şart" diye konuştu.



Kursiyerler, sağlıklı olduklarına şükrederken, işitme engellileri de eğitimler sayesinde anladıklarını söyledi. kursiyerler, işaret diliyle konuştukları engelli vatandaşların yaşadığı mutluluğun da kendilerine manevi haz verdiğini belirtti. - BURSA