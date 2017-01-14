Sesob Başkanı Köksal'dan, İl Emniyet Müdürü Çalışkan'a Ziyaret

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, il Emniyet Müdürü Turan Aksoy'u ziyaret etti.



SESOB Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy'a ziyarette bulunan Köksal, emniyet teşkilatı ile her zaman uyumlu çalıştıklarını söyledi. Esnaf teşkilatı olarak her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını vurgulayan Köksal,"İlimizin ve ülkemizin huzuru için güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden fedakarca çalışıyor. Güvenlik güçlerimizin duyarlı olması ve görevini en güzel şekilde yapması nedeniyle ilimizde terör olayları olmamaktadır. 2016 yılında ülke genelinde yaşanılan olaylar,güvenlik güçlerimizin sağ duyusu ve halkımızın da birlikteliği sayesinde inşallah bir daha yaşanmayacaktır. Emniyet teşkilatımızın iyi ve kötü gününde yanında yer alacağız. Gece gündüz demeden ilimizin huzur ve güvenliği için çalışan Emniyet Müdürümüz sayın Turan Aksoy'un şahsında tüm emniyet camiasına teşekkür ediyor, müdürüme yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy ise,"Emniyet teşkilatı olarak gerek ülkemizin gerekse de Sivas'ın huzuru için çalışıyoruz. Teşkilat olarak Sivaslıların da destekleriyle güvenlik çıtamızı ne kadar yükseltebilirsek iyi olur" diye konuştu.



Sivas ve ilçelerinde ziyaretlerde bulunduğunu vurgulayan Aksoy, zaman zaman esnaf ziyaretleri de yaparak bir süre sohbet ettiğini de sözlerine ekledi. - SİVAS