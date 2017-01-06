Sesli Navigasyon Yandex Haritalar'da

Dünyada en çok tercih edilen arama motorlarından biri olan Yandex'in, gerçek zamanlı trafik bilgilerinin yer aldığı Yandex Haritalar uygulamasında kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni güncellemeler yapıldı.



Daha önce sadece Yandex Navigasyon'da bulunan sesli navigasyon özelliği yeni güncellemeyle Yandex Haritalar'a da geldi. Araç kullanıcıları ulaşmak istedikleri rotayı belirlerken bundan böyle Yandex Haritalar'ın sesli navigasyon özelliğinden de faydalanabilecekler.



Yandex Haritalar'a sesli navigasyon özelliği ile birlikte yayaların rota oluşturmasınısağlayan yeni bir özellik eklendi. Özellikle yürümeyi seven kullanıcıların yoğun olarak faydalanabileceği yeni güncellemeyle kullanıcılar artık ulaşmak istedikleri noktaya doğru rota oluşturduktan sonra yürüme yolu tercihini de yapabilecekler. Geçtiğimiz aylarda masaüstü bilgisayarlarda haritalara eklenen yürüyüş yolları özelliği mobil tarafta da hizmete sunuldu.



Yandex Haritalar uygulaması, önümüzdeki dönemde de yeni özelliklerle kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya devam edecek.