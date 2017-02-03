ANTALYA'da 48 yaşındaki motor tamircisi Mehmet Deniz, yakınlarına sesli mesaj gönderip veda ettikten sonra av tüfeğiyle intihar etti.
Olay, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3882 Sokak'taki Selçuk Apartmanı'nın teras katında meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi'nde motor yenileme ustası Mehmet Deniz, yeğenine cep telefonundan sesli mesaj gönderdi. Mesajında "Annemi ve çocuklarımı çok özledim. Hakkınızı helal edin" dedikten sonra av tüfeğini göğsüne dayayarak intihar etti. Haber verilmesi üzerine verilen adrese sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen ekipler Mehmet Deniz'in cesediyle karşılaştı. İntiharı öğrenen Mehmet Deniz'in yakınları gözyaşı döktü.
Uzun zamandır işlerinin iyi gitmediği ve alacaklarını da tahsil edemediği öğrenilen Mehmet Deniz'in cesedi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Mehmet Deniz'in Burdur'un Bucak İlçesi'ndeki eşi ve 2 çocuğundan ayrı yaşadığı öğrenildi.
- Antalya
Sesli Mesajdan Sonra İntihar Etti
ANTALYA'da 48 yaşındaki motor tamircisi Mehmet Deniz, yakınlarına sesli mesaj gönderip veda ettikten sonra av tüfeğiyle intihar etti.
ANTALYA'da 48 yaşındaki motor tamircisi Mehmet Deniz, yakınlarına sesli mesaj gönderip veda ettikten sonra av tüfeğiyle intihar etti.