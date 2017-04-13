Sesli" Karidese Pink Floyd Adı Verildi

Bilim adamları yeni keşfedilen ve "sesle" avlanan bir karides türüne İngiliz rock grubu Pink Floyd'un adını verdi.



BBC'nin haberine göre, Oxford Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi araştırmacıları, Panama'nın Pasifik sahilinde keşfedilen yeni türü, küçük balıkları parlak pembe kıskacıyla çıkardığı sesle öldürerek avlayan karides türünü, "Synalpheus pinkfloydi" adıyla sınıflandırdı.



Yeni tür karidesin, "tetikçi" veya "taklacı" karides denilen türlere dahil olduğu, yırtıcı deniz canlısının tek uzun kıskacını aniden kapatarak suda çıkardığı sesle oluşturduğu hava baloncuğunun, küçük balıkları etkisiz hale getirerek avlanmasını sağladığı belirtildi.



Keşfi yapan araştırmacılardan Sammy de Grave, karidese verilen ismi, "Bu, favori müzik grubumuza saygımızı sunmak için iyi bir fırsat oldu." sözleriyle değerlendirdi.



Pink Floyd aslında biyoloji dünyasının yabancısı olduğu bir grup değil. Daha önce yeni keşfedilen bir yusufçuğa, grubun 1969 tarihli albümü "Ummagumma"nın adı verilmişti.