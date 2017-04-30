- Kayıt olduğunuz başlangıç tarihinde itibaren aynı gün ve saatte haftada 1 gün, 1 ay boyunca katılım sağlıyorsunuz.



Film, Dizi, Belgesel ve Reklam Seslendirme Alanında Çalışmak Üzere Meslek Becerisinin Kazandırılması.



Programın İçeriği:



Diyafram, nefes ve ses kullanımıyla ilgili egzersizler



İyi bir seslendirme sanatçısında olması gereken özellikler.



Artikülasyon çalışmaları, düzgün ve doğru konuşma teknikleri.



Tonlama ve oyun verme. Tiyatro ve sinema metinleri kullanılarak yapılacak egzersizlerle sözsel oyun gelişimini sağlamak.



Kendi sesini tanıma.



Televizyon filmleri, sinema filmler, çizgi filmler, animasyonlar ve belgesel seslendirme.



Stüdyo öncesi temel bilgiler.



Metin ve kulaklık koordinasyonu.



Diyafram - Nefes Teknikleri....



Boğumlama - Artikülasyon...



Diksiyon - Fonetik...



Tonlama - Vurgulama...



Türkiye'de ve Dünya'da Dublaj....



Metin Çözümleme-Dublaj Teksti Okuma.....



Mimik Drama.....



Mikrofon Doğaçlama.....



Belgesel Dublajı....



Çizgi Film---Film Dublajı...



Reklam Filmi Dublajı.....



Yerli Film Dublajı..



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Marmara Sanat Akademisi



Başlangıç Saati : 30.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 21: 45: 00



Kategori : Seslendirme - Dublaj



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır