Seskop 64. Olağan Genel Kurulu

Salihli Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi (SESKOP) 64. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.





SESKOP Başkanı Halil Aşık, Salihli Belediye Spor Salonu'nda yapılan kongrede yaptığı konuşmada, 2016 yılında 815 esnafa 40 milyon lira kredi desteği sağladıklarını söyledi.





Esnafa her türlü imkanın sağlandığını ifade eden Aşık, "2016 yılının ilk çeyreğinde hükümetimizce uygulamaya konulan sıfır faizli kredi verilmesine başlanmıştır. Esnafımızın yanı sıra 47 öğrencimize kişi başı 800 liradan toplam 37 bin 600 lira eğitim-öğretim yardımında bulunduk. Bu uygulama önümüzdeki yıllarda da devam edecektir." dedi.





Genel kurula Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.