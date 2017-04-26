Sesiniz 1 Dakikalık Kayıtla Kopyalanabilir, Ürkütücü Ses Kopyalama Teknolojisi

Sesiniz 1 Dakikalık Kayıtla Kopyalanabilir, Ürkütücü Teknoloji





Sesiniz 1 dakikalık kayıtla kopyalanabilir? Bu Gerçeği biliyor muydunuz?



Montreal merkezli Lyrebird'un yeni hizmetinin piyasaya sürülmesiyle insanların nasıl hissedeceğimden pek emin değilim. Şirket yeni geliştirdiği Ses API'siyle, bir dakikalık bir kayıttan başkasının sesine konuşmayı sentezlemenizin mümkün olduğunu iddia ediyor.



Bu iddia doğruya Başkan Trump'ın sesinden Kuzey Kore'ye veya diğer ülkelere savaş ilan eden bir klip oluşturulabileceği anlamına geliyor. Artık gerçek mi sahte mi anlamak daha da zorlaşıyor?



Bu tür yazılımlar insanların orijinal sesi olduğuna inandırabileceğinden; çok sayıda yanıltıcı bilginin oluşturulmasına ve dağıtılmasına yol açması muhtemeldir. Özellikle bu sahte ses yoluyla dolandırıcılık ve yanlış bilgilendirmeye karşı büyük bir tehlike ortaya çıkıyor.



Yeni teknoloji gerçekten ürkütücü, Lyrebird oldukça ikna edici bazı ses örnekleri de yayımladı.



Örnekler



TNW



http://www.teknotalk.com/urkutucu-teknoloji-sesiniz-1-dakikalik-kayitla-kopyalanabilir-56789/