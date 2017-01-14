Ses Ver! A Capella Atölyesi

Müziğin farklı bir türünü öğrenmek için A Capella Atölyesi'ne davetlisiniz.



"Denemek istiyorsunuz biliyoruz. Dım-dım-dım diye şarkılara eşlik ediyor, ayaklarınızla çaktırmadan tempo tutuyorsunuz. Bu atölye, size deneme imkanı verecek. Önce a capellanın tarihinden bahsedeceğiz, sonra küçük nefes egzersizleri.. ve gün sonunda, cep telefonlarınızda kendi sesinizin yer aldığı bir a capella şarkısı ile atölyeden ayrılacaksınız. Sesini keşfetmek heyecanlı evet, bir de sesinizi diğer sesler arasında uyumla kullanmak daha da heyecanlı.Kontenjan sadece 20 kişi. Hemen biletinizi alın! "



Atölye Hakkında



Temel müzikal bilgiler ile A Capella türünün doğuşu üzerine kısa bir sunumun ardından popüler bir eserin yeni baştan yorumlanması,eğlenceli ve eğitici bir oyun kurgusuyla yapılacak atölye çalışmasıdır. Birlikte farklı ses verebilme ve bu sesin doğru kullanımı üzerine eğitimsel bir çalışma ayrıca katılımcıların kendi seslerini tanıma ve bunu kullanma üzerine yoğunlaşmalarını sağlamak temel amaçtır.



Eğitmen Hakkında



TRT Ankara Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu'nda tenor olarak görev aldı. Bu kurumda bir çok solo ve koro konserlerinde görev aldı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı. Burada Opera-Koro Ana Sanat Dalı'nda Koro Eğitimi ve Yönetimi alanında eğitim aldı.2013 yılında onur öğrencisi olarak mezun oldu. TRT Çoksesli Gençlik korosundan arkadaşlarıyla kurmuş olduğu vokal grubu ile çeşitli koro festivallerine katıldı ve ödüller aldı. Ülkemizde de son dönemde popüler olmaya başlayan A Capella (çalgı eşliksiz koro müziği) alanında çalışmalar yapmaya ve bunu her kesimden insana tanıtmaya karar verdi. 2013 yılında şu an hala birlikte çalıştığı Acapella grubu Vokalemun ile birlikte çalışmaya başladı. Karma ve büyük korolardan ziyade daha küçük topluluklar üzerinde yaptığı çalışmalar ile bu alanda eğitim vermeye başladı. Ayrıca beden perküsyonu olarak tabir edilen hiç bir vurmalı çalgı kullanmadan sadece insan vücudunun olanaklarından yararlanarak yaptığı body percussion alanında çalışmalar yapmaya başladı. 2014 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak çalışmaya başladı. 2016 yılında grup çalışmalarına yoğunlaşmak için buradaki görevinden ayrıldı.Şu anda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Gazetecilik bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir.