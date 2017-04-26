Servisteki Patlama İddiasında Olayın Hemen Sonrası Görüntülendi

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN - Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA



Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait servis minibüsünde patlama meydana geldiği öne sürüldü.



Nedeni bilinmeyen patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana gelirken minibüs sürücüsü ve 4 öğrenci yaralandı.



Olayın hemen sonrası bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yerde yatan yaralılar ve yardım etmeye çalışanlar görülüyor.